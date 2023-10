Leckere Pizza aus dem Holzofen beim Offenen Angebot

Nach der Sommerpause war es im September so weit! Der Holzofen vor der Lebenshilfe Ravensburg wurde endlich wieder angefeuert. 25 Teilnehmer/innen und sieben Ehrenamtliche der Lebenshilfe Ravensburg bereiteten die Pizzen vor. Die Pizzateiglinge, gespendet von der Bäckerei Hamma, wurden ausgerollt, mit Tomatensoße bestrichen, sowie mit Käse und wahlweise Schinken oder Salami belegt. Danach wurden die Pizzen an Eberhard Ruetz, Präsident des Rotary Clubs Ravensburg, und Hermann Würstle, Vorstandsmitglied der Lebenshilfe Ravensburg, übergeben. Diese übernahmen am Holzofen das Backen der Pizzen. Nachdem diese nach und nach fertig waren, haben es sich die Teilnehmer/innen gemeinsam mit den Ehrenamtlichen schmecken lassen. Alle waren rundum begeistert von den leckeren Pizzen und freuten sich, dass der Holzofen nach längerer Zeit wieder „angeschmissen“ wurde.

Besonderer Dank gilt Eberhard Ruetz und Hermann Würstle, die die Aktion als Bäcker überhaupt erst möglich gemacht haben und der Bäckerei Hamma für die Pizzateiglinge.