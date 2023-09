Lechttanzfestival in Königsbrunn

Kürzlich an einem Wochenende wurde in Königsbrunn das sogenannte Lechtanzfestival ausgetragen. Ausrichtender Verein dieser Tanzsportveranstaltung war der TSC dancepoint Königsbrunn.

Für den Tanzsport-Club ATC Blau-Rot Ravensburg gingen Ashley Krombein und Jan Gerle in der Hauptgruppe D-Latein an den Start. Als Halbfinalisten der Landesmeisterschaft wollten die Beiden bei diesem Turnier ganz vorne mit dabei sein.

Im Finale tanzte sich das Ravensburger Paar ganz nach oben aufs Treppchen und durfte sich über den Turniersieg freuen. Als Sieger des Turniers durften Ashley und Jan in der nächsthöheren C-Klasse mittanzen. In neuem Look tanzten die Ravensburger ihr erstes gemeinsames Turnier der Hauptgruppe C und konnten auch hier bereits einige Paar hinter sich lassen.