LebensKUNST ‐ Eindruck verlangt nach Ausdruck

Die Kunst ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens und kann uns auf eine einzigartige Weise inspirieren und berühren. Sie gibt uns die Möglichkeit, unsere Gedanken und Emotionen gekonnt auszudrücken und diese mit anderen zu teilen.

Die Ausstellung „LebensKUNST“ ist ein besonders beeindruckendes Beispiel dafür, wie Kunst Menschen zusammenbringen und in einen Dialog miteinander bringen kann. Die ausgestellten Werke der 24 inklusiven Künstler*innen spiegeln ihre ganz persönlichen Eindrücke, Gefühle und Erfahrungen wider. Sie laden ein, die eigenen Gedanken zu diesen Werken zu äußern und so in einen inspirierenden Dialog einzutauchen.

Das Projekt LebensKunst wurde vom Landratsamt Ravensburg, der OWB gGmbH sowie dem „Inklusiven Atelier“ des ZfP Südwürttemberg ins Leben gerufen. Gefördert wurde dieses im Rahmen von „Impulse Inklusion 2022“ vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg. Ganz nach dem Motto „Eindruck verlangt nach Ausdruck“ setzten sich die Künstler*innen unter der Anleitung vom Team des „Inklusiven Atelier“ und Karin Nowak (Autorin) an vier Tagen zusammen. Künstlerisch fing man an, sich mit sich selbst auseinander zu setzen. Man verlieh schwierigen Situationen aus dem eigenen Leben ein Gesicht.

Es wurden Texte erarbeitet, kleine, feine, tiefe Texte. Texte über sich selbst. Anschließend ging es an den malerischen und gestalterischen Ausdruck. Die Künstler*innen konnten sich in den verschiedensten Techniken unter kompetenter Anleitung ausprobieren.

Zitat aus dem Text von Frau Karin Nowak, der im Workshop mit den Künstler*innen entstand: „Lebenskunst bedeutet auf allen Wellen des Lebens weiterkommen, Wege und Nebenwege suchen oder annehmen, nicht stecken bleiben. Lebenskunst bedeutet, die glücklichen Momente zu erinnern, aber auch traurige oder dramatische …“

„Ich bin in Weingarten geboren, im Haid Gau aufgewachsen und habe mit meinem Pflegebruder Flöte gespielt und Bausteine auf einen Kipplaster gesammelt. In der Schule waren es 301 Stufen. Ich war der Vollmondkuchen.“