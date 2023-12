Lebendige Krippe beim 1. Adventsleuchten fand regen Zuspruch

Beim Adventsleuchten der Ortschaft Eschach am 9. Dezember vor der Klosterkirche in Weißenau gestalteten der Christliche Familienkreis gemeinsam mit dem Kulturkreis Eschach erstmals eine lebendige Krippe mit Darstellern von Maria und Josef. Vor dem Magdalenensaal wurde eine kleine Hütte aufgebaut, in der das Weihnachtsgeschehen dargestellt wurde. Neben der Hütte befangen sich drei lebende Esel, die auch von den zahlreichen Besuchern und besonders von den Kindern gestreichelt werden durften. Kinder konnten am Stand daneben ein Eselchen aus Papier ausschneiden und gestalten. Zudem konnten sich sowohl Kinder als auch Erwachsene als Hirten oder Engel verkleiden und sich zur Krippe dazustellen. Dann konnten Fotos gemacht werden. Mehrere junge Eltern haben sogar die Gelegenheit genutzt, selbst in die Rolle der Eltern vom Christkind zu schlüpfen und das eigene Kind in die Krippe zu legen. Neben der Krippe gab es auch eine sinnstiftende Station des lebenden Adventskalenders der Gruppe in Weißenau. Schön war auch die große Zahl von 20 Helferinnen und Helfer, die in vielfältiger Weise bei der Krippe mitwirkten. So auch Mitglieder der Gruppen lebender Adventskalender, Sternsinger, Missionsteam und Krippenspielteam. Dank gebührt der Kreissparkasse Weißenau und der Volksbank Ulm-Biberach für die finanzielle Förderung, dem Sägewerk Schütterle für die Holzspende, sowie der Ortschaft Eschach für die Unterstützung. So waren am Ende des Tages dann auch die Akteure an der Krippe voll des Lobes für die tolle Teamarbeit. Aber auch für die vielen Erwachsenen und Kinder, die die lebendige Krippe und die Esel so neugierig und freudig bestaunt haben.

