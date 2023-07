„Leben ist Begegnung“ (Martin Buber)

lautet die Inschrift einer Tafel, die anlässlich der seit nunmehr 60 Jahren bestehenden Partnerschaft von Weingarten mit Bron an der Zeder im Stadtgarten angebracht wird.

In Zeiten großer Unsicherheiten ist eine so langjährige, intensiv gepflegte Städtepartnerschaft ein wichtiger Anker der Stabilität und Kontinuität. In den unterschiedlichsten Gruppen trafen und treffen sich Menschen aus beiden Städten, werden Kultur– und Sprachunterschiede als bereichernd, nicht als trennend empfunden. Der Einladung zu einer „Jubiläumsreise“ der Broner nach Weingarten folgten 35 Franzosen. Rechtzeitig zum Start des Welfenfestes wurden sie von Mitgliedern der Partnerschaftsgruppe Bron–Weingarten, von Vertretern der Stadt und überraschend auch von Oberbürgermeister Clemens Moll freudig begrüßt.

Ein sehr abwechslungsreiches Programm führte die Gäste unter anderem durch die schöne Welfenstadt auf den Martinsberg, an den Bodensee und ins Hopfenmuseum. Der Welfenabend bot den Franzosen gleich mehrere Highlights: nicht nur die bewegenden Worte bei der öffentlichen Erneuerung der Städtepartnerschaft durch OB Clemens Moll und Christiane Rivoire (stellvertretend für den BM der Stadt Bron), sondern auch das „spectacle“, die Europahymne, die in deutsch und französisch gemeinsam gesungen wurde und die charmante Moderation — teilweise in französischer Sprache durch Bettina Haider — sorgten für Begeisterung bei den Gästen. Nach dem Besuch des Festumzugs — der freudig bejubelt wurde — zog es die Broner nochmals zur Zeder der Freundschaft, die einst von Broner und Weingartener gemeinsam gepflanzt wurde. Beim Abschied wurde bereits ein „á bientôt“ vereinbart, denn eine gelebte Städtepartnerschaft ist Begegnung.