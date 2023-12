Laufgruppe Bad Waldsee beim 48. Nikolauslauf in Tübingen

Nicht nur für Nikoläuse ist der Tübinger Nikolauslauf in der wettkampfarmen Zeit am Ende des Jahres und Anfang des Winters ein Muss. Jedes Jahr beweisen die innerhalb von zwei Tagen über 3.500 eingehenden Anmeldungen bei nur 3.000 Startplätzen die Beliebtheit dieses Halbmarathons aufs Neue.

Unter den diesjährigen Startern waren auch drei Aktive der Laufgruppe Bad Waldsee, Dietmar Hillebrand, Roman Schnetz und Richard Köberle.

Bei sonnigen, aber trotzdem „zapfigen“ kalten 7 Grad Minus gingen die Teilnehmer/innen um 10 Uhr auf die anspruchsvollen „Einzigartigen21“-Kilometer. Über 70 % der Strecke führte auf welligen, schnee- und oft eisglatten Waldwegen durch den herbstlichen Naturpark Schönbuch. Wegen der schwierigen Laufbedingungen blieb den Teilnehmern kaum Zeit die herrlichen Ausblicke auf die Schwäbische Alb zu genießen.

Mit den knackigen 319 Höhenmetern und dem steilen Anstieg am Heuberger Tor war die zwei mal zu durchlaufende Strecke eine echte Herausforderung für alle Teilnehmer. Aber auch diese schwierige Aufgabe bewältigten die drei Waldseer unter den 2.750 Finishern mit Bravour und in guten Zeiten.

Roman Schnetz, Altersklasse 60, in 1:47:49, Alters PL.13, Gesamt PL. 742; Dietmar Hillebrand, Altersklasse 55, in 1:57:41, Alters PL. 70, Gesamt PL.1363; Richard Köberle, Altersklasse 60, in 1:57:49, Alters PL.33, Gesamt PL.1373.

Und so steht der Tübinger Nikolauslauf in 2024 bestimmt wieder auf der To-do Liste der Laufgruppe Bad Waldsee.