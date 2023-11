Langjähriges Ratsmitglied Richard Wetzel verabschiedet

Hoßkirch am See: Nach langen engagiertem Tuns wurde Richard Wetzel aus dem Gemeinderat verabschiedet. Man hätte ihn gerne behalten, doch sein Wohnsitzwechsel lässt keinen formalen Spielraum. Und Bürgermeister Haug fügt an: Ja doch, man gönne ihm einerseits den kommunalpolitischen Vorruhestand und er dürfe sich auf neue Freizeit freuen, andererseits müsse er sich erstmal dran gewöhnen: seit 2009 gehörte Wetzel ununterbrochen dem Gemeinderat in der „See-Gemeinde Hoßkirch“ an und hatte auch einige Zeit das Amt des Bürgermeister-Stellvertreters inne. „Es wird etwas fehlen. Sie werden fehlen.“, meint Haug mit Kollegium, weil allein schon seine Freude an sachorientierter Auseinandersetzung, sein spezifischer Humor und seine eigene Herangehensweise an Problemlösungen uns immer gutgetan haben. Wetzel sei ein Mann vom Bau, was bei Bauprojekten stets bereichernd war, und in heiterer Bemerkung: man hat auf ihn auch in den Nachsitzungen gebaut. Politik ist kein leichtes Geschäft, auch Lokalpolitik nicht. Hier in Hoßkirch pflege man eine „Streitkultur“, die von Respekt geprägt ist. Das Auf und Ab in Auseinandersetzungen erinnere an die Spannung großer Sportwettkämpfe wie die Tour de France, so Haug, und zusammen im Gemeinderat habe man seine eigene Tour de France bestiegen und das Ziel gemeistert.

Bei der Seebadneugestaltung, Schaffung Bahnhaltepunkt, Rathausgesundheitsfitnessplatz, renoviertes Dorfzentrum, Gewerbe- und Wohngebiete, Optimierung Kanal und Wasser, um die „sportliche Fitness“ anhand Tätigkeitsbeispielen zu nennen. Die Feuerwehr lag ihm mit am Herzen und tut es weiter, denn Ehrenkommandant darf und wird er bleiben; sein Mitwirken unter anderem beim Gerätehaus, Löschfahrzeug und MTW.

In der zukünftigen Position als Gemeinderatsmitglied „a.D.“ habe er es jetzt vielleicht leichter, sich für einen wohlmeinenten Rat zu Wort zu melden, jedenfalls bleibe sein Wort und sein Rat immer noch weiter gefragt. Für die Zukunft werden gute Wünsche gerichtet, für das Getane aufrichtigen Dank! Und im Radsportvergleich: Für sein persönliches Hobby Rad gibt es Radtrikot und -Hose und weitere Utensilien dazu. Für Richard Wetzel war es immer etwas Besonderes gewesen, für den Ort etwas zu bewegen. Debatten waren immer beherzt und nicht irgendwie hergegriffen. Er blickt auf intensive Zeit zurück und freut sich, Fußstapfen hinterlassen zu haben.