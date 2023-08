Langjährig Engagierte geehrt und verabschiedet

Auch bei der diesjährigen–Kreisversammlung des DRK–Kreisverbandes Ravensburg nahmen die Ehrungen für langjähriges und intensives Engagement beim DRK einen wichtigen Platz ein. DRK–Präsident Dieter Meschenmoser würdigte sie mit entsprechenden Auszeichnungen.

Neben Jürgen Specht, der für seinen Einsatz an der Frontlinie des russischen Angriffskriegs im Auftrag der Internationalen Rotkreuz– und Rothalbemondbewegung (IKRK) und für seine langjähriges Engagement in führender Position bei der integrierten Rettungsleitstelle in Ravensburg das silberne Ehrenzeichen erhielt, würdigte Meschenmoser weitere langjährige DRK–Aktive des Kreisverbandes für ihr Engagement. Cornelia Barth erhielt das Dienststellungsabzeichen „Kreisbereitschaftsleiterin, ehrenhalber“ für zwei zusammenhängende Amtsperioden. Den Ehrentitel „Bereitschaftsleiterin beziehungsweise -leiter ehrenhalber Ortsverein Bad Waldsee“ erhielten Eveline Dobner und Joachim Fischer für jeweils drei Amtszeiten, insgesamt zwölf Jahre. Der Ehrentitel wurde in der Ehrungsordnung neu beschlossen. Die beiden sind die ersten, die diese Würde erhielten.

Als jüngster Rotkreuzler im Kreisverband erhielt Mathias Beier das Ehrenzeichen in Gold. Eingetreten vor 27 Jahren ins Jugendrotkreuz, engagiert er sich mit „beispiellosem Einsatz maßgeblich für die technischen Belange des DRK“. Sein Name und sein Geschick sind unmittelbar mit dem Fuhrpark der Einsatzdienste verbunden. Zusammen mit seinem Team baut er ehemalige und teils ausgemusterte Transportfahrzeuge zu Spezialfahrzeugen mit modernsten und digitalen Einsatz– sowie Führungskomponenten um, die vom TÜV für ihren neuen Zweck abgenommen werden.

Uwe Weißenrieder schied nach acht Jahren als Bereitschaftsleiter des DRK–Ortsvereins Ravensburg aus. Auch für sein Engagement als Leitungskraft in der ersten Katastrophenschutz–Einsatzeinheit des Landkreises bedankte sich Meschenmoser bei ihm. Verabschiedet hat der DRK–Präsident im Namen des DRK–Kreisverbandes auch Jürgen Schmid, langjähriger Schatzmeister des Präsidiums. Als Dank erhielt er eine vergoldete Münze mit den sieben Grundsätzen des Roten Kreuzes.