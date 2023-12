Lange Nacht der Mathematik am Gymasium St. Konrad

Das Gymnasium St. Konrad nahm mit knapp 100 Schülerinnen und Schülern aus allen Altersstufen am vergangenen Freitag an der bundesweiten „Langen Nacht der Mathematik“ teil. Die Veranstaltung begann um 18 Uhr mit dem Lösen von kniffligen Aufgaben, die sich deutlich von den üblichen Unterrichtsinhalten abhoben. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden vor echte Herausforderungen gestellt, die nicht nur mathematisches Wissen, sondern auch kreatives Denken, Weiterdenken und Durchhaltevermögen erforderten.

Die Besonderheit der Langen Nacht der Mathematik lag nicht nur in der Vielfalt der gestellten Aufgaben, sondern auch in der Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler bis in die frühen Morgenstunden hinein daran tüftelten. Die letzte Abgabe erfolgte erst um 8 Uhr am folgenden Tag - ein wahrer Test für die Ausdauer und den Ehrgeiz der Teilnehmenden.

Die Aufgaben selbst waren durchweg anspruchsvoll und knifflig, mit einem Schwerpunkt auf Knobelaufgaben, die logisches Denken und Kreativität förderten. In dieser Nacht wurde also nicht nur gerechnet, sondern auch gemeinsam überlegt, getüftelt und gelacht - eine beeindruckende Demonstration der Begeisterung für Mathematik.