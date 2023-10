Landsknechte spenden an „Frauen und Kinder in Not“

Beim diesjährigen Rutenfest feierte der 2003er Jahrgang der Landsknechte sein 20-jähriges Jubiläum in der Räuberhöhle. Mit den Beiträgen der Ehemaligen sowie Dank einer gut gefüllten Spendenkasse blieb ein Plus von 1000 Euro. Schnell war der Gedanke geboren, die Summe einer örtlichen Einrichtung als Spende zukommen zu lassen.

„Es ist beeindruckend, mit welchem Engagement der Verein ‚Frauen und Kinder in Not‘ den Betroffenen bei Gewalt und Krisen mit Hilfe zur Seite steht“, betonte Carlos Marschall, der zusammen mit Christoph Sitta als Vertreter der LKs 2003 der ersten Vorsitzenden des Vereins, Marion Habermann, nun die Spende überreichen konnte. „Wir freuen uns sehr, die wertvolle Arbeit im Frauenhaus und der Beratungsstelle in dieser Form unterstützen zu können“, so Christoph Sitta im Rahmen der Spendenübergabe, bei der Marion Habermann die beiden über die Arbeit des Vereins informierte.