Landestreffen zur Rötenbacher Dorfkirbe

Alphörner ziehen Einheimische wie Touristen immer stärker in ihren Bann. Ein außergewöhnliches Klangerlebnis bot sich am 20. August bei der Kirbe im Wolfegger Ortsteil Rötenbach: Über 120 Bläser aus 23 Gruppen spielten vielstimmig sowohl getragene wie flotte Weisen und ließen sich dabei auch nicht von der Bruthitze aus dem Konzept bringen.

Den Anlass bildete das alljährliche Landestreffen, das die Rötenbacher Alphornbläser zu ihrem 35. Geburtstag ausrichteten. Deren Leiter, Alois Weiler, hatte auch über Baden–Württemberg hinaus eingeladen und durfte mit der Gruppe „Zwischen den Meeren“ sogar Kollegen von den norddeutschen Küsten begrüßen. Darüber freute sich auch Gerold Heinzelmann, der selbst als Blasmusiker wirkt und Bürgermeister Peter Müller für die gastgebende Gemeinde vertrat. Mit „Finde Deinen Weg“ überschrieb Landrat Harald Sievers respektvoll sein kurzes Grußwort, „weil man über so ein exotisches Instrument nicht einfach stolpert“. Er zeigte sich stolz über den Kreisverband Ravensburg, der mit 116 Blaskapellen der größte im Land sei. Dessen Vorsitzender, Rudi Hämmerle, hob das zunehmende Interesse jüngerer Menschen am Alphornblasen hervor. Dabei habe es bis vor einem Jahrzehnt „noch richtig düster ausgesehen“.

Einen wichtigen Grund für die Wiederbelebung sieht Alois Weiler im zeitgemäßen Auftreten: „Wir haben schon vor 20 Jahren angefangen, auf fetzigere Stücke zu setzen und einen viel weniger steifen Umgang zu pflegen.“ Das Landestreffen hatte er genutzt, um in Alttann einen Workshop für Fortgeschrittene zu organisieren und dafür mit Berthold Schick den Leiter der Biberacher Musikschule gewonnen. Die 25 Teilnehmer zeigten an dem Samstagnachmittag vor dem Wolfegger Rathaus gleich, was sie gelernt hatten: Ebenfalls vielstimmig erklangen zum einen Klassiker wie „Der Berg ruft“ oder der „Ruf der Freundschaft“, aber auch eine schnelle Polka sowie ein Cha–Cha–Cha.

Die Alphornbläser Rötenbach bilden laut Vorstandsmitglied Jürgen Schatz mit 14 Aktiven die größte Gruppe im Landesverband der Blasmusiker. Sie wurde 1988 gegründet und setzt seit 2017 besonders stark auf die Ausbildung. Sieben neue Mitglieder habe man laut Alois Weiler in den letzten Jahren gewinnen können, „wobei wir uns über Nachwuchs immer freuen“. Zum nächsten „runden“ Geburtstag in fünf Jahren will man das Landestreffen wieder ausrichten.