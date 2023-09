Landesmeisterschaft in Ludwigsburg

Kürzlich an einem Wochenende wurden die Landesmeisterschaften der Hauptgruppen in den lateinamerikanischen Tänzen bei Ludwigsburg ausgetragen. Seit vielen Jahren holt der ATC Blau–Rot zahlreiche Medaillen nach Ravensburg und zählt damit zu den erfolgreichsten Tanzsportvereinen der Region. Präsident und Clubtrainer Jürgen Schlegel ist stolz darauf, auch bei den diesjährigen Meisterschaften hervorragend abgeschlossen zu haben. Dieses Jahr war der ATC durch zwei seiner Lateinpaare vertreten.

Kateryna Bondarenko und Marcel Pefferle gingen in der Hauptgruppe C Latein an den Start. Nicht nur durch ihr technisch ausgereiftes Tanzen, sondern auch durch eine professionelle und charismatische Performance, konnten sie die Wertungsrichter von sich überzeugen. Mit allen notwendigen Kreuzen zogen sie souverän in das Finale ein. In einem Startfeld von 22 Paaren mussten sich Marcel und Kateryna letztendlich nur einem Paar geschlagen geben und sicherten sich mit einem großartigen zweiten Platz den Vize–Landesmeistertitel. Alle Finalpaare durften sich über den Aufstieg in die nächsthöhere B–Klasse freuen. Im darauffolgenden Turnier der B–Klasse gelang es den Aufsteigern bereits, einige Paare hinter sich zu lassen.

Am Vormittag ging es für Ashley Krombein und Jan Gehrle in der Hauptgruppe D Latein auf die Fläche. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld, bestehend aus 36 Paaren, tanzten sich die Beiden auf Anhieb bis ins Semifinale. Hier verpassten Ashley und Jan das Finale nur ganz knapp und durften sich am Ende über einen hervorragenden achten Platz freuen.