Landesligameister BW im Unterwasserrugby für Bodensee'er

Die Spielgemeinschaft „UWR Bodense““, bestehend aus Spielerinnen und Spieler des Tauch-Sport-Club Friedrichshafen und der TSG Konstanz, richteten den dritten und letzten Spieltag in der Landesliga im Unterwasser Rugby im Sportbad in Friedrichshafen aus.

Um die Tabellenspitze wurde hart gekämpft. Die Spielgemeinschaft vom Bodensee musste sich dem Team aus Karlsruhe stellen. UWR Bodensee tat sich zu Beginn des Spieles schwer. Es dauerte lange, bis der erste Treffer erzielt wurde. Nach einer Umstellung und Auswechslungen zur Halbzeitpause nahm das Spiel an Geschwindigkeit auf. Wie auch in der Hinrunde konnte sich Bodensee gegen den SSC Karlsruhe II behaupten und siegte souverän mit 6:0.

Das Team vom Bodensee konnte sich selbst gegen eine körperlich überlegene Mannschaft vom TC Heilbronn behaupten. UWR Bodensee führte ihren Spielaufbau tief unten im Becken durch. Mit gezielten Pässen und langen Ballwechseln hatten die Heilbronner Spieler konditionell und spielerisch nur wenig Chancen. Trotz zweier unglücklicher Gegentore spiegelt der 11:2 Endstand die Überlegenheit von UWR Bodensee wider.

Für die deutliche Steigerung der Leistung im Vergleich zur vorherigen Ligasaison wird UWR Bodensee mit dem Meistertitel in der Landesliga Baden-Württemberg 2024 belohnt. „Der Aufstieg in die 2. Bundesliga wird angestrebt“, so Irmgard Eberhardt vom Tauch-Sport-Club Friedrichshafen, einer Abteilung der TSG Ailingen e.V.

„Viel Luft zum Durchatmen bleibt aber nicht“, so Eberhardt. UWR Bodensee wird an diversen internationalen Turnieren teilnehmen und am 6. und 7. Juli 2024 selbst das internationale Turnier „BodenseeCup“ im Freibad Eriskirch ausrichten. Dazu wird es wieder eine Unterwasser Live-Videoübertragung geben, bei der die Zuschauer an der Oberfläche dem Spielgeschehens folgen können.