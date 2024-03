Kurs für pflegende Angehörige im Bruderhaus Ravensburg

Oft stoßen pflegende Angehörige bei der Begleitung ihrer Lieben an physische und psychische Grenzen. Kinaesthetics ist die „Kunst/Wissenschaft der Bewegungswahrnehmung“ und basiert auf der Erfahrung von Belastungen und Techniken der Entlastung bei alltäglichen Aktivitäten. Kinaesthetics wird in Berufen, in denen Körperkontakt selbstverständlich ist, besonders geschätzt. Es fördert die Qualität der eigenen Bewegung und die Qualität der Pflege und damit die eigene Gesundheit und die des anderen. Im Kurs werden Bewegungstechniken geschult, bei denen die eigenen Kräfte und die des zu pflegenden optimal und schonend eingesetzt werden. Der Kurs besteht aus 4 Terminen, ist auf die Bedürfnisse pflegender Angehöriger abgestimmt und kostenfrei. Für die Unterlagen und das Zertifikat bezahlen Sie 25,-€. Ort: Bruderhaus Ravensburg, Cafeteria, Grüner-Turm-Strasse 38, 88212 Ravensburg.

Der Kurs besteht aus vier Terminen: Freitag, 22.03. von 14.45 - 18.30 Uhr, sowie Samstag 23.03., Samstag 20.04. und Samstag 04.05. jeweils von 9 -15.30 Uhr. Ort: Bruderhaus Ravensburg, Cafeteria, Grüner-Turm-Strasse 3; Anmeldung und Infos bei Sibylle Arana Tel. 0751-764 706 63, email: [email protected]