Kunstgespräch mit Elisabeth Hölz und Alexander Ehrhard

Elisabeth Hölz und Alexander Ehrhard, zwei Kunstschaffende, wie sie in ihren Arbeiten unterschiedlicher nicht sein können, trafen sich Anfang November in Ravensburg zu einem Kunstgespräch. Anlass war die aktuelle Ausstellung im Showroom der Firma Create Light, einem jungen Unternehmen, dass sich auf die Beleuchtung von Kunstwerken im Ausstellungskontext spezialisiert hat. Und perfekt ausgeleuchtet sind die Werke in dieser vom Ravensburg-Weingartener Kunstverein organisierten und betreuten Ausstellung am Pfannenstiel. Bei einem Rundgang kommt man dem Geheimen Wesen der Dinge auf die faszinierende Spur.

Für die Objekte und Schaukästen von Elisabeth Hölz entscheidend sind gefundene Objekte, Weggeworfenes und Verlorenes, mit denen sie die Aspekte des Lebens in vielen seiner Facetten aufgreift und sich mit der Normalität und Kuriosität des alltäglichen Daseins auseinandersetzt.

Alexander Erhard bearbeitet teils mehr als 150 Jahre alte Drucke und Comics mit Airbrush-Techniken und Bildveredelungsverfahren, um Schicht für Schicht Bilder zu kreieren, die gerade durch ihre Narben und Risse eine neue Präsenz und Würde bekommen. Finissage ist am 30. November um 18.30 Uhr, Pfannenstiel 21, 2. OG.