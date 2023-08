Kulturfahrt zu Prämonstratenserklöstern gibt tiefe Einblicke

Auf große Resonanz stieß die diesjährige Kulturfahrt, zu der der Kulturkreis Eschach und der Christliche Familienkreis gemeinsam eingeladen hatten. Ziel waren die ehemaligen Prämonstratenserklöster Schussenried und Obermarchtal. Schon auf der Hinfahrt wurden die 46 Teilnehmer im Bus von Ulrich Höflacher in die Welt des Prämonstratenserordens entführt. Die zahlreichen Klöster in Oberschwaben, so auch Weißenau, wurden von den Prämonstratenser–Chorherren zu Glaubens– und Wissenszentren ausgebaut, die maßgeblich die Entwicklung Oberschwabens prägten. Dies wurde sehr deutlich bei der Führung in Schussenried, bei der Pfarrer Niki Schaepen auch die wunderbare Bibliothek erläuterte, in der ursprünglich tausende Bücher standen.

Nach dem Mittagessen in der gemütlichen Schussenrieder Brauereigaststätte ging es durch das Federseegebiet und am heiligen Berg Oberschwabens, dem Bussen, vorbei nach Obermarchtal. Hier verdeutlichte Berthold Saup bei der Führung durch die vollständig erhaltene Klosteranlage die Bemühungen der Prämonstratenser, den Glauben der katholischen Kirche als den nach ihren Vorstellungen wahren und überlegenen Glauben darzustellen. Nachdem Ulrich Höflacher noch die wertvolle Holzhey–Orgel — das Zwillingsinstrument der Weißenauer Orgel — erklingen ließ, wurde der eindrucksvolle Spiegelsaal im Konventsgebäude besichtigt. Kaffee und Kuchen nahm die Gruppe dann im Bildungshaus Obermarchtal ein. Anschließend blieb noch Zeit, selbst die Klosteranlage zu erkunden. Auch auf der Rückreise konnten die Teilnehmer so manche Information über die Orte mit ihren Geschehnissen erfahren, die sich an der Fahrtstrecke befanden. Mit tiefen Eindrücken kehrten dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von dieser Tagesfahrt zurück. Auch 2024 möchten die beiden Veranstalter weitere Kulturfahrten anbieten.