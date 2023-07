Kultourtag „Wald“ an der Stefan–Rahl–Grundschule

Kurz vor den ersehnten Ferien war es wieder soweit: Die Stefan–Rahl–Grundschule veranstaltete ihren Kultourtag „Wald“. Das Thema bot die Möglichkeit, den Vormittag ganz nach den eigenen Vorlieben zu gestalten. Entweder wurde ausgelassen frei gespielt oder eines der aufregenden Angebote gewählt, die der Sickenrieder Wald zu bieten hatte.

Für viele Kinder war die Entscheidung gar nicht so leicht, denn das weitläufige Gelände im Wald hielt zahlreiche Versuchungen bereit. Ob Klettern, Verstecken oder Bauen — die Möglichkeiten schienen schier endlos zu sein. So manches Kind entschied sich dafür, den Vormittag ganz nach dem Pippi– Langstrumpf–Motto „Lass uns einfach mal wild sein“ zu verbringen und ließ seiner Fantasie freien Lauf.

Doch auch die Angebote fanden großen Anklang. Einige Schülerinnen und Schüler waren neugierig auf das, was der Wald jenseits von Kletterbäumen und Verstecken zu bieten hatte. Sie begaben sich auf Entdeckungstour, schnitzten mit Holz, bauten Mäusehäuser oder gar eine Murmelbahn.

Kreative Köpfe kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Mandalas und Webkunst aus Naturmaterialien zu gestalten, erforderte Geschick und Kreativität. Es war faszinierend zu beobachten, wie die Schülerinnen und Schüler die Schätze der Natur zu kunstvollen Werken verwandelten.

Am Ende des Kultourtages waren sich alle einig: „Es war toll.“ „Es hat Spaß gemacht.“ „Das sollte man öfters machen.“ Dieser erlebnisreiche Vormittag hat allen Kindern etwas gebracht. Ob Herumtoben oder bewusstes Beobachten und Gestalten — für jeden war etwas dabei, um den Wald in all seinen Facetten zu erkunden.