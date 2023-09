Kürzlich an einem Samstag ermöglichte uns Frau Sabina Präg aus Vogt diese Führung im Wolfegger Bauernhausmuseum und durfte dazu siebzehn Frauen unseres Landfrauen Ortsvereines begrüßen. „Kuhstall, Kinder, Küche, Kirche- Frauenwelten auf dem Land“. Eine Führung zu Frauen, die früher in den Häusern des Bauernhausmuseums gelebt haben. Es war eine sehr interessante Führung über das arbeitsreiche, kräftezehrende, einsame und teilweise auch entwürdigende Leben der Bauernfrauen bis Mitte des 20. Jahrhunderts, die teilweise sehr nahe ging. „Es ist nur meine Frau ertrunken, ich dachte schon es sei ein Kalb.“ Dieser Satz eines Bauers drückte die damalige Wertigkeit der Frauen auf den Höfen aus. Das Schicksal der Frauen wird uns noch länger in Erinnerung bleiben. Im Anschluss ging es noch in die Fischerstube. Und auch da ergab das eben Erlebte und Erzählte viel Gesprächsstoff.

Mit einem Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit ging es wieder heimwärts. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Sabina Präg, welche mit ganz viel Herzblut und Wissen uns fast zwei Stunden durch das schöne Bauernhausmuseum führte, welches für kleine und große Menschen ein wirklich tolles Ausflugsziel ist.