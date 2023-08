Konzertreise des Musikvereins Baienfurt nach Martonvásár

Beim diesjährigen Marktplatzfest in Baienfurt wurde anlässlich der 30 Jahre währenden kommunalen Partnerschaft mit der ungarischen Gemeinde Martonvásár kräftig gefeiert. Auf Einladung reisten drei Tanzgruppen verschiedener Generationen mit dem Bürgermeister Tibor Szabó an und bereicherten schwungvoll das diesjährige Programm. Alle Tänzerinnen und Tänzer wurden von Baienfurter Gastfamilien bestens aufgenommen und versorgt.

Beim Festakt erinnerte Bürgermeister Günter A. Binder an die Unterzeichnung der Freundschaftsurkunde in Martonvásár am 3. September 1993. Die damaligen Bürgermeister Ottó Horváth und Robert Wiedemann besiegelten eine Freundschaft, die seit 1986 vom Musikverein unter der Führung des heutigen Ehrenvorsitzenden Franz Riedinger gelebt wird. Mit Besuchen vieler Vereine, darunter Musikverein, Fanfarenzug, Kirchenchor, Jugendkantorei, den Abteilungen der Sportgemeinde Fußball und Tennis, der freiwilligen Feuerwehr sowie einem regelmäßigen Schüleraustausch wurde die Freundschaft bis zum heutigen Tag gepflegt.

Im Foyer des Rathauses gab es eine Ausstellung mit vielen Fotoaufnahmen, Zeitungsberichten, Schriftstücken und Sehenswürdigkeiten, die Franz Riedinger persönlich zusammengetragen hat und welche die historische Entwicklung dieser kommunalen Partnerschaft zeigten.

Auf Einladung fährt das Blasorchester Baienfurt nach Martonvásár und wird den dortigen Festakt und weitere Programmpunkte musikalisch umrahmen, begleitet von einer Delegation mit Bürgermeister Günter A. Binder und Bürgermeister a. D. Robert Wiedemann.