Benedikt Endriss kandidiert am 12. November bei der Bürgermeisterwahl der Gemeinde Königseggwald. Er wohnt in Königseggwald und möchte in seiner Gemeinde als Bürgermeister „etwas bewegen“. Endriss ist einer von drei Kandidaten.

Seitdem er in Königseggwald wohnt, engagiert sich Benedikt Endriss ehrenamtlich. Er gehört als Ausschussmitglied dem Vorstand des Musikvereins Königseggwald an, spielt in der Kapelle Schlagzeug. Ebenso ist er im Ausschuss des Narrenvereins aktiv. „So habe ich schnell Anschluss im Ort gefunden“, sagt der 30-jährige Kandidat für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Seit 2007 wohnt er in Königseggwald. Er ist ledig. Kindheit und Jugend verbrachte er in Laubbach bei Ostrach.

Jurastudium in Konstanz

Von Beruf ist Benedikt Endriss Polizeibeamter. Nach dem Abitur am Gymnasium Wilhelmsdorf absolvierte er ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Rettungsdienst in Ravensburg. Er studierte vier Semester Jura an der Universität in Konstanz, wechselte 2017 aber zur Polizei. An der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen machte er den Abschluss ‐ Bachelor of Arts für den Polizeidienst). Er war anschließend im Streifendienst für das Polizeirevier Weingarten im Einsatz. Seit Februar arbeitet er in einer Projektgruppe des Polizeipräsidiums Ravensburg zur Digitalisierung.

Zeitlich lässt es sich vereinbaren

„Ich bin mit Leib und Seele Polizist“, sagt der 30-Jährige. Deshalb komme ihm die Stelle als ehrenamtlicher Bürgermeister in Königseggwald entgegen. Mit seinem Arbeitgeber hat er schon vor der Bewerbung gesprochen. Bei der Polizei habe er die Möglichkeit, seine Arbeitszeit zu reduzieren, sodass sich Polizeidienst und das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters zeitlich gut vereinbaren lassen.

Unterstützung der Vereine

„Mir liegt die Bürgernähe, die Präsenz und das offene Ohr für die Anliegen von allen am Herzen“, so Endriss. Wichtig sind ihm die Arbeitsplätze am Ort und die Wirtschaftsförderung. Unterstützen möchte er die Arbeit der Vereine und das ehrenamtliche Engagement. Attraktiv soll Königseggwald auch für junge Familien und junge Menschen sein, „damit sie im Ort bleiben“.

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs

Das Neubaugebiet will er weiter vorantreiben. Das Nahwärmenetz für den Ort will er gemeinsam mit dem Ausbau der Breitbandversorgung für schnelles Internet realisieren. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses steht ebenfalls auf der Projektliste des Kandidaten. Mit Busunternehmen, den Landkreisen und Nahverkehrsverbünden will er über den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs verhandeln. Der leide unter der Lage an der Kreisgrenze, sei derzeit nur auf den Schülerverkehr beschränkt. In Gesprächen will er nach Lösungen suchen.

Er will Schlagzeuger bleiben

Sollte er Bürgermeister werden, will er seine Vorstandspositionen im Musik- und Narrenverein abgeben. „Ich strebe die größtmögliche Gleichbehandlung an“, sagt Endriss. Mitglied will er aber bleiben und seinem Hobby als Schlagzeuger bei der Musikkapelle weiter nachgehen. Für die nächsten Wochen hat sich Endriss vorgenommen, mit allen Bürgern in Königseggwald in Kontakt zu kommen. Auch mit einem Flyer will er über sich und seine Projekte informieren.