Mit einem eigenen Hofverkauf startet die Metzgerei Rechtsteiner einen neuen Vertriebsweg. Los geht es am Freitag, 24. November, in netter Atmosphäre und mit kleinen Verkostungen.

Hinter dem Betrieb stehen Landwirt Roland Rechtsteiner und sein Neffe Lucas Frey, der das Geschäft langfristig übernehmen wird. Momentan sind aber noch beide voll dabei und haben mit Joachim Renz und Esther Möck zwei langjährige Mitarbeiter, die sich vorrangig um Produktion und Catering kümmern. „Er ist Metzgermeister und sie hat neben Hauswirtschaft auch noch eine Metzgerlehre gemacht, um mehr Wissen zu sammeln“, sagt Roland Rechtsteiner.

Mit dem Bauernmarkt dort hatten wir lange Zeit Erfolg. Roland Rechtsteiner

Als vor rund 25 Jahren in Ravensburg die Idee einer Markthalle mit regionaler Feinkost entstand, war Rechtsteiner sofort dabei, holte sich als Landwirt Unterstützung des Metzgermeisters. „Mit dem Bauernmarkt dort hatten wir lange Zeit Erfolg, aber in den vergangenen Jahren ist die Personalsuche immer schwieriger geworden“, sagt Rechtsteiner. Der Beruf und das Image der Fleischbranche an sich hätten gelitten.

Nur am Freitag geöffnet

Ihren Schwerpunkt des Vertriebs wollen Rechtsteiner und Frey daher künftig auf Königseggwald legen. Davon versprechen sie sich eine bessere Wertschöpfung und weniger Personalprobleme. Die Öffnungszeiten sind mit freitags von 15 bis 18 Uhr komprimierter. „Aber wir können sie auch viel besser mit unseren sechs Teilzeitkräften abdecken als in Ravensburg“, sagt Rechtsteiner.

Das nimmt im Moment immer mehr zu und ist vor allem für Familienfeiern immer häufiger gefragt. Roland Rechtsteiner

In der Markthalle wird der Verkauf voraussichtlich Ende 2024 auslaufen. Die Verkaufsstellen im Dorfladen in Königseggwald sowie am Kästle-Stand auf dem Ostracher Wochenmarkt bleiben wie bisher bestehen. Als zusätzliches Standbein hat sich das Catering bewährt. „Das nimmt im Moment immer mehr zu und ist vor allem für Familienfeiern immer häufiger gefragt“, sagt Rechtsteiner.

Fleischlose Produkte

Zum Sortiment gehören rund 70 Artikel von Leberwurst über Salami und Fertiggerichte bis hin zum Linsenburger. „Wir haben fleischlose Produkte aufgenommen, weil die Nachfrage kam und wir sie auch gerne berücksichtigen wollen“, sagt Rechtsteiner.

Das Fleisch für die selbstgemachten Wurstwaren stammt von den Schweinen auf dem Hof in Königseggwald. Rund 300 Tiere haben die Landwirte in zwei Ställen mit Außenklima. „Das entspricht bei der Kennzeichnung der Haltungsstufe drei“, sagt Rechtsteiner.

Die Freilandhaltung sehe er kritisch, weil die Tiere dann unter anderem öfter entwurmt werden müssten. Mit dem Außenklimastall verzichte er nicht nur seit Jahren auf Antibiotika, sondern auch auf andere Medikamente. Das Fleisch nutze er aber nicht nur für die eigene Metzgerei im Haus, sondern beliefere seit vielen Jahren auch einen Metzger im Allgäu.