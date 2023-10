Königseggwald

Konrektor möchte Roland Fuchs ablösen

Königseggwald / Lesedauer: 2 min

Bürgermeisterkandidat Michael Adam verbringt den Samstagvormittag vorm Treffpunkt Manz in Königseggwald und verteilt Flyer. (Foto: Julia Freyda )

Am 12. November ist Bürgermeisterwahl in Königseggwald. Ein Bewerber hat am Samstag mit dem Wahlkampf begonnen.

Veröffentlicht: 07.10.2023, 11:41 Von: Julia Freyda