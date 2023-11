Mit 51,72 Prozent der gültigen Stimmen hat Königseggwald am Sonntag Benedikt Endriß zum neuen Bürgermeister gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,75 Prozent.

Bei drei Kandidaten war ungewiss ob es im ersten Wahlgang eine Entscheidung gibt. Denn die Hürde lautet, mehr als die Hälfte der Stimmen zu erhalten. Von den 582 Wahlberechtigten hatten sich 406 beteiligt, sieben Stimmen waren allerdings ungültig.

Von den gültigen Stimmen gingen 210 an den 30-jährigen Endriß (51,72 Prozent). Die beiden Mitbewerber Michael Adam erhielten 155 Stimmen (38,18 Prozent) und Maximilian Apel 34 Stimmen (8,37 Prozent). Sechs Stimmen entfielen auf einzelne Personen.

Nahtlose Amtsübergabe

Benedikt Endriß ist 30 Jahre alt, in Ostrach aufgewachsen und lebt seit 2007 in Königseggwald. Er arbeitet als Polizeibeamter beim Polizeipräsidium Ravensburg und wird die ehrenamtliche Stelle des Bürgermeisters in Königseggwald damit vereinbaren. Die Amtszeit von Roland Fuchs endet am 3. Januar, Endriß strebt eine nahtlose Übergabe an.

Heute mal hier am Rednerpult zu stehen und ein Ständchen gespielt zu bekommen, ist eine ganz neue Erfahrung. Benedikt Endriß

Als Mitglied des Musikvereins Königseggwald steht er als Schlagzeuger meistens mit den anderen Musikanten auf der Bühne. „Heute mal hier am Rednerpult zu stehen und ein Ständchen gespielt zu bekommen, ist eine ganz neue Erfahrung“, sagte Endriß. Er dankte für die „sehr gute Wahlbeteiligung“. Das Ergebnis sehe er als Ansporn, sich in seinem künftigen Amt anzustrengen. Auch dankte er, bei den Bürgern überall gut aufgenommen worden zu sein und seinen Mitbewerbern für den fairen Wahlkampf.

Erfahrungen gesammelt

Der Zweitplatzierte Michael Adam ist 45 Jahre alt, wohnt mit seiner Partnerin in Meckenbeuren und arbeitet als stellvertretender Schulleiter an der Herzog-Philipp-Verbandsschule. „Enttäuscht bin ich nicht“, sagte er nach der Bekanntgabe des Ergebnisses auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Als Ortsfremder 155 Stimmen zu holen, sei nicht ganz schlecht. Er nehme wertvolle Erfahrungen mit aus der Kandidatur und dem Wahlkampf.

Mit 34 Stimmen war Maximilian Apel abgeschlagen. Der 27-Jährige stammt aus Königseggwald und studiert aktuell noch Public Management in Ludwigsburg. „Ich bin schon etwas enttäuscht vom Ergebnis“, sagt er. Aber er werde nun zunächst sein Studium abschließen, in der Verwaltung arbeiten und wenn es sich ergebe, später nochmals eine Kandidatur als Bürgermeister erwägen.