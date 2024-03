Im September geht es nach New York

Manchmal wiederholt sich Geschichte. Dies ist jetzt der Fall rund um den Fanfarenzug Königseggwald, wie der Vereinsvorstand mitteilt. Laut Pressemeldung machten sich vor 25 Jahren die Mitglieder zu einem für die Teilnehmer unvergesslichen Besuch in den Vereinigten Staaten auf. Nach späteren Höhen und Tiefen steht ein neuer Höhepunkt im Vereinsleben vor der Tür. Die rund 30 aktiven Mitglieder sowie Begleitung werden im September an der berühmten Steuben-Parade in New York teilnehmen. Möglich macht dieser finanzielle Kraftakt eine großzügige Spende in Höhe von 3000 Euro. Das Geld kommt von der Waldemar-und-Rosi-Straub-Stiftung Unterwaldhausen, schreiben die Verantwortlichen.

Den Scheck überreichten jetzt im Vereinslokal des Fanfarenzugs Franz Schmid und Josef Schill, beide im Stiftungsvorstand. Sie sind seit 2007 für die wohltätige Stiftung engagiert. Der gemeinnützige Stiftungszweck ist es, die Identität der regionalen Kultur zu sichern und das traditionelle Brauchtum zu pflegen.Franz Schmid, im Hauptberuf Vorstand der Volksbank Altshausen, sagte beim kleinen Festakt, dass die finanziellen Mittel der Stiftung unter anderem dazu dienen sollen, Vereinen zu helfen, Dinge auf den Weg zu bringen, die sonst schwierig zu verwirklichen sind. Die Heimatgemeinde des Stifters Waldemar Straub Unterwaldhausen erhält laut Satzung 50 Prozent der Ausschüttung aus dem Kapital des Vermögens. Unterstützt werden aber auch Vereine und sonstige Einrichtungen im Umland.

André Knoll, erster Vorstand des Fanfarenzugs, zeigte sich erfreut über die Zuwendung der Stiftung. Das Geld erleichtert die Verwirklichung eines großen Traums.Viele Vereinsmitglieder erinnern sich noch heute an eine legendäre USA-Reise vor 25 Jahren, wie Knoll schwärmt. So entstand die Vision, wieder einmal ein außerordentliches Projekt anzugehen, um den Zusammenhalt des aktiven Fanfarenzugs zu stärken. Gesagt, getan. Die Verantwortlichen der German-American Steuben Parade der Stadt New York City bestätigten, dass der Fanfarenzug Königseggwald am deutsch-amerikanischen Kultur-Austausch teilnehmen darf. Das Programm für alle Teilnehmer umfasst eine Vielzahl von offiziellen Auftritten. Dabei sind laut Knoll neben Platzkonzerten Abendauftritte an unterschiedlichen Veranstaltungsorten und natürlich die Teilnahme am 21. September an der Steuben-Parade durch die Straßen von New York eingeschlossen.

Die derzeit angemeldeten 42 Teilnehmer an den Ausflug zur Ostküste der USA werden am 18. September von Frankfurt aus über den Atlantik fliegen. Neben einem touristischen Programm steht natürlich die Teilnahme an der Parade am Samstag im Mittelpunkt. Im Anschluss wird die Teilnahme am beliebten Oktoberfest im Central Park angeboten. Die Gruppe aus Königseggwald wird am Montag, 23. September, in ihrer Heimatgemeinde zurückerwartet.