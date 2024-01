„Es war mir eine Ehre, Ihr Bürgermeister gewesen zu sein“

Nach 32 Jahren hat in Königseggwald zum Jahresende die Bürgermeisterära von Roland Fuchs geendet, dem am 4. Januar Benedikt Endriss im Amt folgen wird. Am vergangenen Freitagabend hat die Gemeinde in den schmucken Bürgersaal zur Verabschiedung des langjährigen Schultes eingeladen. Der stellvertretende Bürgermeister Michael Gittinger konnte dazu eine große Zahl an Mitbürgerinnen und Mitbürger, politische Vertreter und langjährige Wegbegleiterinnen und -begleiter, darunter auch Landrat Harald Sievers, und den Landtagsabgeordneten August Schuler begrüßen.

„Wir sind dankbar, dass es Menschen gibt, die sich über so lange Zeit für die Gemeinschaft mit viel Herzblut und Engagement und letztendlichem Erfolg einbringen“, würdigte Landrat Harald Sievers die Lebensleistung von Bürgermeister Roand Fuchs. Er dankte ihm auch, dass er sich neben seiner Arbeit als Bürgermeister in der entscheidenden Phase des Zweckverbandes Breitbandversorgung Landkreis Ravensburg als Geschäftsführer und auch noch acht Jahre als Bürgermeister von Fleischwangen erfolgreich eingebracht hat. „Sie übergeben nach über drei Jahrzehnten ihrem Nachfolger ein gut bestelltes Haus, auf das Sie stolz sein können.“

„D’r Fuchs ond Königseggwald, dia möget sich halt“, war die humorvolle Anspielung des Kreisverbandsvorsitzenden des Gemeindetags Baden-Württemberg und Bürgermeister von Vogt, Peter Smigoc auf die 32 Jahre und vor allem auf die jeweils überzeugenden Wahlergebnisse bei den vier Wahlperioden. Smigoc beschrieb in seinem humorvollen Rückblick den dienstältesten Kollegen im Landkreis als einen Menschen, der das Rathaus immer als Dienstleitungsunternehmen für die Bürger verstand und der im Kollegenkreis ob seiner Kompetenz, Verlässlichkeit sowie als Mann der Sprüche und Weisheiten, aber auch der klaren Worte anerkannt und beliebt war. „Du wirst uns als Kollege, der das Herz am rechten Fleck hat, fehlen“, sagte Smigoc.

Den Beweis der Beliebtheit lieferten dann die 22 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Landkreis auf der Bühne ab, die den Kollegen in einem Medley aus Wort und Gesang humorvoll feierten.

Die Laudatio auf ihren Bürgermeister haben die Gemeinderäte sehr kreativ und digital in einer Filmsequenz verpackt und an diesem Abend uraufgeführt. In diesem sehenswerten Rückblick kamen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Institutionen und die Kirchengemeinde sowie Vereine zu Wort. Dazwischen gestreut die in der Zeit verwirklichten Projekte, die Friedhofskapelle, die Renovierung des Rathauses und der Einbau der Bürgersaales, die Rettung von Walder Bräu und vieles mehr. Zur Belohnung bekam der bekennende Porschefan einen Freifahrschein auf der Dynamikstrecke des Porsche Experience Center mit einem 911er. Dort kann Fuchs seine Rennfahrertauglichkeit testen.

Am Ende dankte ein sichtlich gerührter Roland Fuchs den Gratulanten: „Es waren 32 aufregende, ereignisreiche und wundervolle Jahre, die ich als Bürgermeister dieser wundervollen Gemeinde dienen durfte.“ Und: „Es war mir eine Ehre, Ihr Bürgermeister gewesen zu sein. Bleiben sie engagiert, aktiv und vor allem: Bleiben Sie stolz auf unsere Gemeinde“, war das Schlusswort am Ende einer 32-jährigen Bürgermeisterkarriere, die vom Auditorium mit langanhaltenden Standing ovations gewürdigt wurde.