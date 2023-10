Empfohlene Artikel Königseggwald Konrektor möchte Roland Fuchs ablösen q Königseggwald

Drei Kandidaten haben bislang ihre Bewerbung für die Bürgermeisterwahl in Königseggwald abgegeben: Michael Adam, Benedikt Endriss und Maximilian Apel wollen Nachfolger von Roland Fuchs werden, der nach mehr als 30 Jahren Amtszeit aufhört. Die Wahl ist am 12. November, die Bewerbungsfrist endet am Montag, 16. Oktober.

Er ist Polizist

Der Polizeibeamte Benedikt Endriss wohnt in Königseggwald und ist 30 Jahre alt. Ebenfalls aus Königseggwald kommt der 27-jährige Maximilian Apel. Der dritte Kandidat, Michael Adam, ist 45 Jahre alt, hat eine 15-jährige Tochter und lebt mit seiner Partnerin in Meckenbeuren. Die öffentliche Kandidatenvorstellung findet am Donnerstag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Bürgersaal in Königseggwald statt.