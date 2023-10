Die drei Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Königseggwald haben sich am Donnerstagabend im Bürgersaal den Einwohnern präsentiert. Eines ist nach dieser Veranstaltung klar: Die Wähler haben die Wahl zwischen ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten.

Der noch amtierende Bürgermeister Roland Fuchs freute sich über das große Interesse an der Bürgermeisterwahl. Jeder Kandidat hatte 20 Minuten Gelegenheit, sich in einer Rede zu präsentieren. Zehn Minuten waren nach jeder Rede für Fragen aus dem Publikum vorgesehen. Die Reihenfolge der Redner ergab sich aus dem Eingang der Bewerbungen.

Michael Adam

Michael Adam will Bürgermeister werden. (Foto: Julia Freyda )

Michael Adam trat deshalb als erster der drei Kandidaten ans Rednerpult im Bürgersaal in Königseggwald. Er ist 45 Jahre alt, wohnt mit seiner Partnerin in Meckenbeuren und arbeitet als stellvertretender Schulleiter an der Herzog-Philipp-Verbandsschule in Altshausen. Im persönlichen Teil seiner Rede ging er offen mit dem Handicap einer Gehbehinderung um. Er versicherte, dass ihn diese bislang bei keiner beruflichen Tätigkeit gehindert habe. Längere Ausfallzeiten seien nicht zu erwarten.

Bei weiteren Aktionen oder Festen wäre ich als Bürgermeister natürlich in Königseggwald dabei. Michael Adam

Seine berufliche Tätigkeit und sein Wohnort Meckenbeuren ließen sich gut vereinbaren. Er sei täglich in Altshausen an seinem Arbeitsplatz an der Schule und „bei weiteren Aktionen oder Festen wäre ich als Bürgermeister natürlich in Königseggwald dabei“.

Ihm sei aber bewusst, dass er dafür auch abends nach Königseggwald fahre. „Gute Organisation und genaue Verwaltung“ seien ihm aus seiner Tätigkeit als stellvertretender Schulleiter wichtig. Sollte er Bürgermeister werden, versprach er einen „kommunikativen Arbeitsstil“ zu pflegen und sicherzustellen, dass Informationen weitergegeben werden. Er schätze aber auch „berechtigte und konstruktive Kritik“.

Für junge und ältere Menschen, aber auch für Familien, will er als Bürgermeister etwas in der Gemeinde tun. Konkret schlug er für Menschen, die nicht mehr so mobil sind, eine Ortschaftssprechstunde des Gemeindeverwaltungsverbands an, damit auch diese Menschen Gänge zur Verwaltung selbst erledigen könnten.

Jugendarbeit und Vereinsleben will er als Bürgermeister fördern, sich außerdem für bessere Verbindungen im öffentlichen Personennahverkehr einsetzen. Konkrete Schritte nannte er dabei nicht. Königseggwald soll für Betriebe attraktiv bleiben. Dabei spiele der Ausbau der Breitbandversorgung eine wichtige Rolle.

Benedikt Endriss

Der 30-jährige Polizeibeamte Benedikt Endriss kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in Königseggwald. (Foto: Privat )

Benedikt Endriss ist 30 Jahre alt, Polizeibeamter beim Polizeipräsidium Ravensburg und lebt seit 2007 in Königseggwald. Er ist aktives Mitglied im Musikverein und im Narrenverein. Seine Tätigkeit im Ausschuss der beiden Vereine werde er abgeben, sollte er zum Bürgermeister gewählt werden, will aber aktives Vereinsmitglied bleiben.

Als Bürgermeister will er bei Projekten der Gemeinde für größtmögliche Transparenz sorgen, damit die Bürger über den Fortgang der Maßnahmen stets auf dem Laufenden sind. Da das Polizeipräsidium Ravensburg seine Kandidatur unterstütze, seien für ihn flexible Arbeitszeiten möglich, die die Wahrnehmung auch kurzfristiger Termine sicherstelle.

Für mich ist es wichtig, greifbar und ansprechbar zu sein. Benedikt Endriss

Er will als Bürgermeister außerdem Bürgernähe praktizieren. „Für mich ist es wichtig, greifbar und ansprechbar zu sein.“ Für Familien und jungen Menschen will er „nicht zuletzt finanzierbares Bauland“ zur Verfügung stellen. Anstoßen möchte er ein Kinderferienprogramm, das es bislang in Königseggwald noch nicht gibt. „Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Familien, Vereinen sowie engagierten Königseggwaldern ein Programm für die Kinder unserer Gemeinde auf die Beine stellen können.“

Konkreter als die beiden anderen Kandidaten umschrieb er die Situation des öffentlichen Personennahverkehrs. Passable Verbindungen gebe es derzeit von Ostrach nach Bad Saulgau und von Wilhelmsdorf nach Ravensburg. Königseggwald sei beim Nahverkehr aber „ein weißer Fleck“.

Hier will er aktiv werden und zusammen mit Behörden nach Lösungen suchen. Eine bessere Anbindung sei auch für die Betriebe am Ort wichtig, damit die Mitarbeiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen können. Sein Ziel sei es, Betrieben in Königseggwald auch „weiterhin Entwicklungs- und Optimierungsmöglichkeiten“ zu geben, um Arbeitsplätze zu erhalten.

Maximilian Apel

Student Maximilian Apel will auch Bürgermeister von Königseggwald werden. (Foto: Rudi Multer )

Maximilian Apel studiert aktuell noch Public Management in Ludwigsburg. Die Praxisphase seines Studiums absolviert er beim Hauptamt in Aulendorf. Apel ist 27 Jahre alt, wohnt in Königseggwald und ist in der Gemeinde aufgewachsen. Nach einem dualen Studium im Bereich Maschinenbau, Konstruktion und Entwicklung in Friedrichshafen habe er sich entschlossen, in den öffentlichen Dienst zu gehen.

Er sieht für sich selbst wie auch für die Gemeinde Vorteile durch die Verzahnung seines Studiums mit dem Amt des Bürgermeisters. „Da ich noch die Praxisphase beenden muss, ist das Bürgermeisteramt die optimale Gelegenheit, meine Kenntnisse auf den Prüfstand zu stellen.“ Diese Praxisphase dauert noch bis Februar 2025, wie Apel später in der Fragerunde ergänzte.

Danach will er einen Bereich wählen, der zu seiner Tätigkeit als Bürgermeister in Königseggwald passt. Für die Tätigkeit als Bürgermeister will er auf diese Erfahrung aus der Praxis zurückgreifen und betont die Vernetzung mit „meinen Professoren“.

Durch Gleitzeit und Homeoffice sei er mit einer für Beamte üblichen Arbeitswoche von 41 Stunden noch so flexibel, „dass ich noch jede Mengen Zeit für Königseggwald habe“. Mit Schlagworten wie Energieeffizienzprogramm für Verwaltungsgebäude, Transparenz und Bürgerbeteiligung oder Gemeinschaft und Integration umschrieb er seine Ziele. Konkret schlug er als neue Orte der Begegnung die Schaffung einer Grillstelle und eines überdachten Bereichs auf dem Spielplatz vor.