Benedikt Endriss startet offiziell ins Amt

Mit vielen guten Wünschen ist Benedikt Endriss als Bürgermeister von Königseggwald am Donnerstagabend offiziell in sein Amt gestartet. Der 30-Jährige hatte am 12. November gegen zwei Mitbewerber die Wahl um die Nachfolge von Roland Fuchs gewonnen.

Neben Spaß und Ausdauer wünschte Gemeinderat Michael Gittinger dem neuen Rathauschef auch einen kollegialen Gemeinderat sowie die Unterstützung seiner Amtskollegen, bevor er Endriss den Amtseid abnahm.

Landrat Harald Sievers gab dem Bürgermeister zwei Botschaften mit auf den Weg: den Dank für die Bereitschaft, das Amt zu übernehmen, sowie das Willkommen in der kommunalpolitischen Familie im Kreis Ravensburg. „Auf kommunaler Ebene wird die Politik konkret“, sagte Sievers. Dringend müsse es daher eine Entlastungsallianz geben, um vor allem Kommunen bei der stetig zunehmenden Bürokratie und Regulierung zu entlasten. Er wünschte Endriss eine glückliche Hand und gute Nerven - zur Unterstützung gab es süße Nervennahrung vom Landrat.

Patrick Bauser (rechts) versüßt seinem neuen Kollegen Benedikt Endriss den Start mit der traditionellen Bürgermeister-Pralinenschale. (Foto: Julia Freyda )

Mit der traditionellen Bürgermeister-Pralinenschale - gut gefüllt - versüßte Altshausens Bürgermeister Patrick Bauser dem neuen Kollegen den Start. Der Vorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbandes sicherte ihm Unterstützung zu und machte ihm trotz der vielen Herausforderungen Mut. „Es gibt kaum eine Position, in der man so viel mitgestalten kann“, sagte Bauser. Wenn es dabei mal zu viel werde, könne ein Griff in die Pralinenschale helfen.

Der Landtagsabgeordnete August Schuler (CDU) gratulierte Endriss zum Amtsantritt. „Ich gehe davon aus, dass dieser Amtseid nun für Jahrzehnte gilt“, sagte Schuler mit einem Schmunzeln.

Uwe Stürmer, Präsident des Polizeipräsidiums Ravensburg und somit Chef des Polizeibeamten Endriss, rechnete vor, dass der 30-Jährige jung genug sei, Vorgänger Roland Fuchs mit seinen 32 Amtsjahren zu übertrumpfen. Er sei aber froh, dass die Stelle in Königseggwald ehrenamtlich sei und er seinen engagierten Mitarbeiter somit nicht ganz verliere. „Ich freue mich auf den künftigen Austausch und dass Sie die Brücke zwischen Kommune und Polizei schlagen werden“, sagte Stürmer.

Feuerwehrkommandant Stefan Kauer und Gemeinderat Michael Gittinger zeigen die passende Ausrüstung des neuen Bürgermeisters bei künftigen Einsätzen der Feuerwehr. (Foto: Julia Freyda )

Feuerwehrkommandant Stefan Kauer stattete den neuen Bürgermeister passend aus: Bei Einsätzen kann Endriss nun in Feuerwehrjacke dabei sein und ist dank passender Aufschrift auf dem Rücken für alle in seiner Funktion als Bürgermeister der Gemeinde erkennbar. „Nachdem Roland Fuchs bei einem letzten Einsatz im Polohemd auftauchte, schien uns das angebracht“, sagte Kauer mit einem Schmunzeln.

Zum Abschluss kündigte Endriss an, sich in den kommenden Wochen tiefer in die Themen einarbeiten und fachlich fortbilden zu wollen. Neben den großen Projekten wie Nahwärme und neues Feuerwehrgerätehaus plane er auch verstärkt den Einsatz sozialer Medien sowie einen Gemeindehock.