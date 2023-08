Unsere Heimat, unser Bier

Wie Bierliebhaber eine Brauerei gerettet haben

Königseggwald / Lesedauer: 3 min

Franz Gassmann ist seit fünf Jahren Chef der Brauerei-AG. Die unscheinbare Aktie ist weiterhin sehr begehrt. (Foto: Julia Freyda )

Seit 1822 wird in Königseggwald Bier gebraut. Dass dies heute noch so ist, liegt an einer ungewöhnlichen Idee.

Veröffentlicht: 26.08.2023, 17:00 Von: Julia Freyda