25 Jahre Kinderkleiderbasar in Königseggwald

Seit 25 Jahren veranstaltet das Basar–Team in Königseggwald zwei mal jährlich seinen Kinderkleiderbasar. Viele fleißige Hände organisieren und bereiten den Basar vor. In diesem Jahr ist es am Samstag, 16. September, von 13 und 15 Uhr wieder so weit, wie das Bazarteam mitteilt.

Im Bürgersaal im Rathaus gibt es wieder gut erhaltene Herbst– und Winterbekleidung für Kinder, Schwangerschaftskleidung, Babyausstattung, Autositze, Kinderwagen sowie Spielwaren. Schwangere dürfen bereits ab 12 Uhr einkaufen. er Interesse hat, selbst etwas zu verkaufen, kann sich ab sofort zwischen 9 und 20 Uhr unter 0152/54505046 oder 0176/70640230 melden. Die Teilnahme kostet zwei Euro. Zehn Prozent des Verkaufserlöses wird gespendet.