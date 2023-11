Königliche Preisverleihung auf der Insel Mainau

Großen Jubel gab es am 11. Oktober im voll besetzten Palmenhaus der Insel Mainau bei den Schülerinnen und Schülern der Herzog-Philipp-Verbandsschule in Altshausen, als Bettina Gräfin Bernadotte als Vorsitzende des Stiftungsvorstandes der Mentor Stiftung Deutschland die Sieger und Siegerinnen des „Mentor Schüler:innen Wettbewerbs 2023“ verkündete. Doch noch größer war die Freude, als die jungen Menschen die Siegerurkunde persönlich durch Ihre Majestät Königin Silvia von Schweden überreicht bekamen und per Handschlag beglückwünscht wurden. Moderiert wurde die Veranstaltung von Schauspieler Oliver Wnuk (Stromberg, Nord Nord Mord), der ebenfalls von Herzen gratulierte.

Das Schulmedienteam der HPV, bestehend aus den Schülern Luca Strobel und Luca Zienecker, hatte noch vor den Sommerferien ein Video mit dem Titel „Wer Vorbild sein kann“ abgedreht und im Zuge dessen Schüler und Schülerinnen dazu befragt. „Die Mentor Stiftung Deutschland begleitet Heranwachsende, stärkt sie in ihrer Persönlichkeit und motiviert sie, sich konstruktiv mit der eigenen Zukunft auseinanderzusetzen“, erklärte die Vorstandsvorsitzende Bettina Gräfin Bernadotte. Um dieses Ziel zu erreichen, realisiert die Stiftung verschiedene Mentoring-Formate und ist seit einigen Jahren auch an der Herzog-Philipp-Verbandsschule in Altshausen aktiv. Zur Unterstützung von Mentor hat das weltweit renommierte Züchterhaus W. Kordes‘ Söhne eigens die Mentor-Rose gezüchtet, durch deren Verkauf die Mentor Stiftung finanziell unterstützt wird.

Als Gründerin und Vorsitzende von Mentor International ist es der Königin ein Herzensanliegen, Jugendliche zu stärken und zu motivieren. Dies ist ihr mit dem Besuch der Deutschen Stiftung mehr als gelungen. Es war ein ganz besonderer Tag für alle Beteiligten.