Knappe Niederlage für die Frauen vom SKC Berg

Die wohl bisher jüngste Berger Damenmannschaft aller Zeiten trat am Samstagnachmittag gegen die heimstarke TSG Ailingen an. Im Startpaar konnte Berg das Spiel noch für sich entscheiden und gut in die Partie starten. Melanie Fischer 521/1 und Linn Staudacher 527/1 sicherten die Punkte.

In der Mittelpaarung zeigte sich, dass im Kegeln Freud und Leid oft sehr eng zusammen liegen kann. Jasmin Abbate konnte mit 509/1 punkten, während Sarah Hartwig mit 488/0 sich knapp geschlagen geben musste. Nun war es angerichtet, das Schlussdrittel. Beide Teams kämpften bis zum Schluss.

Ailingen konnte jedoch die Punkte in den eigenen Reihen halten und ließ sowohl Melanie Thoma als auch Tatjana Staudacher 508/0 wenig Chancen auf den Punkt. Auch wenn dieses Spiel verloren ging, kann diese junge Mannschaft stolz auf die eigenen Leistungen sein.