Kleintierschau lockt nach Baienfurt

Kaninchen, Kanarienvögel, Sittiche, Prachtfinken und andere Tiere können Besucher am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Oktober, bei der Kleintierschau in Baienfurt anschauen. Sie findet statt in der Alten Schulturnhalle, Friedhofstraße 2 / Ravensburger Straße 18. Geöffnet ist die Kleintierschau am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Am Samstagmorgen findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Leistungsschau Kaninchen und Vögel statt. Am Nachmittag können Besucher die Sieger bewundern. Am Sonntagmorgen gibt es zur Kleintierschau noch einen Frühschoppen. Der Kleintierzuchtverein Z 407 Weingarten hat eine Tombola vorbereitet und sich ein Ratespiel ausgedacht, bei dem es einen mit Wurstwaren gefüllten Geschenkkorb zu gewinnen gibt. Die Kreativgruppe aus Bergatreute präsentiert Produkte aus Kaninchenfell, unter anderem genähte Kissen, Jacken und Stofftiere. Außerdem gibt es an beiden Tagen etwas zu essen und zu trinken.