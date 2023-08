Viel Interesse der Seniorinnen und Senioren zum Thema „kleine Heimatkunde rund um St. Peter.“ Auf Einladung vom offenen Seniorentreff der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Bad Waldsee trafen sich bei freundlichem Sommerwetter interessierte Gäste gutgelaunt auf dem Kirchplatz bei der Mariensäule. Die Führung von Stadtführer Anton Lung begann mit einem Erinnerungsfoto und gekonnt verstand er die Geschichte des ehemaligen Augustinerstifts, von Kaiser Barbarossa im Jahr 1181 bestätigt, zu erzählen und den Blick gegenüber zu richten auf unser heutiges Pfarrhaus. Dann natürlich zu unserem schon 1426 erbauten Rathaus mit gegenüberliegendem Kornhaus, weiter zum Spital Heilig Geist, dem wahrscheinlich ältestem Gebäude der Stadt, das Waisenhaus, Spital und Altenheim war. Sehr beeindruckend schilderte Stadtführer Lung die Entwicklung unserer Stadt, insbesondere das Kurwesen. Die Führung endete in der Stadtpfarrkirche mit einem Dankeslied. Anschließend herrschte im Peterskeller bei Kaffee, Kuchen und bewegenden Gedichtvorträgen unserer Heimatdichterin Charlotte Moser eine heimelige Atmosphäre in Dankbarkeit an unser schönes Heimatstädtchen Bad Waldsee.

