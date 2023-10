„Klein ganz groß“ letzter Bambinispieltag der Herbstrunde

Der vierte und zugleich letzte Spieltag der Bambini Herbstrunde wurde am 14. Oktober in Michelwinnaden ausgetragen. Getreu dem Motto „Klein ganz groß“ zeigten die Nachwuchskicker ihr Können und wurden kräftig von den Fans an der Seitenlinie angefeuert, welche gleichzeitig mit Waffeln, Kuchen und Pommes verköstigt wurden.

Für Abwechslung außerhalb des Platzes sorgten unter anderem auch eine Torwand und der Spielplatz, sodass wirklich jeder auf seine Kosten kam und auch die Geschwisterkinder bestens versorgt waren. Zum krönenden Abschluss gab es eine kleine Siegerehrung, wobei jedes Kind als Sieger hervorging und eine Medaille und ein Duplo mit nach Hause nehmen konnte.

Eine rundum gelungene Herbstrunde für den SC Michelwinnaden und die angereisten Mannschaften. Der SC Michelwinnaden bedankt sich bei den Teilnehmenden Vereinen und allen Helfer*innen.

Lust auf Fußball und sportliche Bewegung bekommen?! Für Mädchen und Jungs der Jahrgänge 2015 und jünger bietet der SC Michelwinnaden immer montags um 17.30 Uhr ein Training an. Komm vorbei oder melde dich bei unserem Jugendleiter ([email protected]). Infos auch auf der Homepage: www.sc-michelwinnaden.de

