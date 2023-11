Kirchenkonzert Baienfurt

Das stimmungsvolle Foto auf dem Programmheft deutet darauf hin, um was es im Konzert am Totensonntag in der Mariä Himmelfahrt Kirche in Baienfurt gehen wird: Angesichts der Schönheit unserer Welt drängt durch die dunkle Wolkenlandschaft am Himmel das Licht, das Hoffnung und Zuversicht ausstrahlt. Dieser tröstlichen Botschaft hatten sich zahlreiche Mitwirkende unter der bewährten musikalischen Leitung von Maria Hummel verschrieben und damit den überaus zahlreichen Zuhörern ein ebenso stimmungsvolles wie besinnliches Hörerlebnis beschert. Der aus Mantua angereiste Organist Carlo Benatti übernahm nicht nur den teilweise filigranen Solopart in Georg Friedrich Händels Orgelkonzert opus 7 in B-Dur, in dessen einzelnen Sätzen immer wieder so manche Melodie aus dessen reichen Opernschaffen durchschimmert. Solistisch wirkte Benatti auch in der 3.Orgelsonate von Felix Mendelssohn-Bartholdy , die so zum musikalischen Höhepunkt des Konzertes überleitete. Mit der Psalmvertonung „Wie der Hirsch schreit“ erklang eine der wohl anspruchsvollsten Vokalkompositionen Mendelssohns, besonders auch aufgrund der dialogisierenden Passagen zwischen Chor und der in Dresden im Operettenfach tätigen Sopranistin Ingeborg Schöpf, die hier mit ihrer strahlenden Höhe zu überzeugen wusste. Dank der gewohnt sorgfältigen Vorbereitung ihrer Ensembles und ihres präzisen Dirigats hält Maria Hummel den Kirchenchor und die Jugendkantorei Baienfurt auch in den diffizileren Passagen der Komposition zusammen. Eine solide Begleitung leistet dabei das durch herausragende Bläser (Flöte und Oboe) besetzte Orchester, das gemeinsam mit den Vokalstimmen im apotheotisch-triumphalen Schlusschor zu typisch romantischer Klangfülle anwächst.

Gänzlich im Zeichen christlicher Zuversicht stehen die zehn Seligpreisungen der Bergpredigt des Komponisten Jochen Rieger. In den einzelnen Sätzen wechseln sich die klanglich sehr präsenten Chorstimmen mit den Vokalsolisten ab, wobei gerade hier der aus Ravensburg stammende Tenor Lothar Riehmann - trotz der tendenziell baritonalen Tonlage der Komposition - durch präzise Artikulation und daraus resultierender Textverständlichkeit hervorsticht. Vor allem in diesem Programmteil überwiegen die zuversichtlichen Töne und so wirkt der Schlusssatz nahezu wie ein Weck- und Mahnruf in die heutige Welt: „Es wird Freiheit und Frieden sein“!

Rainer Michael Hepp