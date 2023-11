Kirchengemeinde feiert Allerheiligen und gedenkt der Toten

Am Vormittag des Feiertags wurde das Fest „Allerheiligen“ in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul gebührend gefeiert. Zusammen mit dem Kirchenchor feierte Pater Hubert einen festlichen Gottesdienst. In seiner Predigt stellte der Zelebrant zum Eingang die Frage: „Spielen die Heiligen in unserem Leben eigentlich eine Rolle?“ Und nach einer Denkpause: „Wir haben vielleicht eine Beziehung zu unserem Namenspatron, zur Gottesmutter, zum heiligen Josef oder zum heiligen Franziskus ‐ aber zu allen Heiligen?“. Das heutige Fest soll uns bewusst machen, dass wir in der Gemeinschaft all derer stehen, die in die Herrlichkeit Gottes eingehen durften. Dieses gelte über alle Jahrhunderte und Kontinente hinweg. „Ihre Heiligkeit ist unsere Chance“.

Mit feierlichem Chorgesang gestaltete der Kirchenchor St. Peter und Paul den Festgottesdienst. Unter der Leitung von Leo Straßner und Verena Westhäuser an der Orgel wurden auch Lieder aus dem Gesangbuch intoniert. Pfarrer Stefan Werner ‐ er feierte zuvor in Bad Waldsee den Festgottesdienst ‐ kam als Chorsänger gerade noch rechtzeitig zum Gloria nach Reute. So konnte er als Kantor den Part aus der Missa Sancti Jacobi in meisterlicher Weise übernehmen. Großer Beifall der vielen Kirchenbesucher am Schluss des Gottesdienstes zeugte von der Professionalität des Kirchenchors.

Nachmittags versammelten sich einige hundert Personen auf dem Friedhof. Bei angenehmer Herbsttemperatur kamen hier die vielen liebevoll geschmückten Grabstätten zur besonderen Geltung. Pater Hubert dankte den Angehörigen für ihr Gedenken an die Verstorbenen das ganze Jahr über, insbesondere aber am Festtag Allerheiligen. „Unsere lieben Toten sind uns etwas wert, auch Gott sind sie etwas wert“, so der Geistliche. Und weiter: „Was trägt mich, wenn es mir den Boden unter den Füßen wegnimmt“. Jetzt wurden von Ottmar Schmid die Namen der im vergangenen Jahr verstorbenen Gemeindemitglieder vorgetragen, es waren neun Frauen und 16 Männer sowie sieben Schwestern vom Kloster Reute. Die Gedenkfeier wurde von der Musikkapelle Reute-Gaisbeuren unter dem Dirigat von Daniel Maucher mit Liedern und Chorälen umrahmt. Zum Abschluss ging Pater Hubert durch die Reihen des Friedhofs und besprengte die Gräber mit Weihwasser.