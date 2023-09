Kirchengemeinde Boms „Maria La Salette“

Nach altem Brauch feierte die Kirchengemeinde Boms das Fest Maria La Salette. Mit dem großen Einzug in die Kirche eröffneten Hauptzelebrant Dekan Müller und Pater Schneider den Gottesdienst. Dekan Müller hielt die mutmachende Festpredigt, in der er Situationen aus dem Alltag reflektierte. Bei sonnigem Wetter führte der Prozessionsweg zum Altar am Pfarrhaus. Vor dem Schlusssegen richteten sich die Dankesworte von Pater Schneider an Dekan Müller und alle Beteiligten im Vorfeld und bei der Durchführung des Kirchenfestes. Der Festausklang fand im Dorfgemeinschaftshaus Boms unter Mitwirkung der Musikkapelle statt. Bei Mittagstisch, Kaffee und Kuchen blieben keine Wünsche offen. Der Kirchengemeinderat bedankt sich herzlich bei allen Helfern, die zum Gelingen beigetragen haben. Foto: Kirchengemeinderat Boms

