Am Sonntag, 1. Oktober, gestaltete der Kirchenchor St. Peter und Paul Reute, erstmalig unter der neuen Leitung von Leo Straßner, gemeinsam mit der FaSo-Band Reute und den Landfrauen, den Gottesdienst zum Erntedankfest.

Mit Begeisterung und Frische sang der Chor modernes Liedgut, wie das Friedenslied „Let there be peace on earth“ und das Danksagungslied „Schau auf die Welt“ von John Rutter. Den Abschluss der Erntedankfeier unter dem Titel „miteinander danken“, bildete das Lied „Now let us all praise God and sing“. Am Klavier begleitete munter und virtuos Herbert Wenzel.

Vielleicht haben Sie Interesse gemeinsam mit uns zu singen? Freitags von 20:00 ‐ 21:45 Uhr finden die Proben im Gemeindehaus von Reute statt. Wir freuen uns über alle, die mit uns singen möchten.

Gerne willkommen sind auch Projektsänger für Weihnachten. Die Proben dazu starten am Freitag 3. November um 20:00 Uhr in unserem Probenraum.