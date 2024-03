KinderUni: Nur wer motiviert ist, strengt sich an

Warum strengen wir uns an und warum manchmal nicht? Kann es sogar Spaß machen? Und warum noch zusätzlich die KinderUni? Auch das ist ja Anstrengung. Immerhin 77 Mädchen und Jungs sind am 23. Februar gekommen. Denn es ging um Fragen, die einen im Alltag umtreiben, Kinder wie Erwachsene - auch im Bereich Tourismus, Hotellerie und Gastronomie. Das ist das betriebswirtschaftliche Fachgebiet von Dr. Carsten Brehm und Dr. Manfred Schertler-Rock, beide Professoren an der Dualen Hochschule (DHBW).

Die Dozenten haben die Kinder mit Spielen, Wettbewerben und Umfragen eingebunden und ermutigt sich anzustrengen. Zum Schluss gab es praktische Ideen, wie man sich motiviert: Gerade Kinder brauchen große Träume, um Perspektiven zu gewinnen. Aber es braucht im Alltag kleine, erreichbare Ziele. Denn jedes erreichte Ziel schafft ein Erfolgserlebnis und Zufriedenheit und so neue Motivation. Spaß an einer Herausforderung und Freude an Teamarbeit sind ebenfalls wichtige Motivatoren wie auch die Hilfe von Vorbildern. Und manchmal hilft auch ein persönlicher Wettbewerb: Schaffe ich das mit dem Spülen heute schneller wie gestern?

Die Kinder-Uni ist ein Projekt der Städte Ravensburg und Weingarten.