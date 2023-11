Kinderkonzerte mit Oliver Steller

Die Grundschule Weststadt hatte Oliver Steller für zwei Konzerte in die Ravensburger Weststadt eingeladen.

Wenn Oliver Steller mit seiner Gitarre Frieda spielt, singt, rappt, zaubert und Quatsch macht, leben Gedichte auf und zeigen, was sie können! Von ihm vorgetragen und gesungen bringen sie Poesie in den Alltag, feiern lyrisch die Lebenslust und wecken Freude an unserer Sprache.

Oliver Steller zeigt den Kindern, wie Gedichte erlebbar gemacht werden können und fördert dadurch die Kreativität der Schülerinnen und Schüler.

Im Programm hatte er Gedichte von Joachim Ringelnatz, Bertolt Brecht, Christian Morgenstern, Theodor Fontane und Peter Maiwald, deren Texte mit ihren teilweise frechen und überraschenden Inhalten die Kinder zum Lachen und Staunen brachten.

Die gesamten Kosten übernahmen zu je einem Drittel der Förderverein der Grundschule Weststadt Ravensburg, die Bildungsstiftung der Kreissparkasse Ravensburg und die Bürgerstiftung Ravensburg. Dafür bedanken sich die 271 Schülerinnen und Schüler und das Kollegium der Weststadtschule sehr herzlich!

Einen besonderen Dank auch an die Kirchengemeinde Dreifaltigkeit, die für die Konzerte ihren Gemeindesaal zur Verfügung stellte.