Kinderkleiderbörse Berg ist am 16. März

Die Kinderkleiderbörse Berg geht am Samstag, 16. März, von 14.30 bis 16,30 Uhr in der Festhalle in Berg in die nächste Runde. Verkauft werden gut erhaltene Frühlings- und Sommerkleidung für Babys und Kinder bis Größe 176, Spielsachen, Bücher, Schuhe, Schulranzen, Kinderwagen, Fahrzeuge und vieles mehr. Der Einlass für Schwangere ist bereits um 14 Uhr. Die Berger Landfrauen bieten im Foyer Kaffee- und Kuchen an.

