Kinderkleiderbasar Königseggwald

Am 15. und 16. September fand unser diesjähriger Herbst- und Winterbasar statt. Durch einen hohen Andrang an kauffreudiger Kundschaft konnten wir einen Gewinn von knapp 600 Euro erzielen. Da unser Basarteam aus jungen Müttern besteht, war es für uns alle keine Frage, den Gewinn des Basars und einen Zuschuss aus der Kasse zu spenden. So konnten wir am 5. Oktober der Familie Müller, Wilhelmsdorf, Familie Schumacher, Horgenzell, und am 7. Oktober der Familie Haberkorn, Unterweiler, jeweils 400 Euro überreichen. Die Freude und Dankbarkeit für die Unterstützung war bei allen überwältigend. Fotos: Basarteam

(Foto: Basarteam )