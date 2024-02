Kindergartenkinder turnen mit Senioren

Nach langer (Corona-)Pause haben der Paul-Gerhardt-Kindergarten und das Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift ihre frühere enge Kooperation wieder aufgenommen. Bereits im Dezember waren die Kinder zum Adventsliedersingen im Pflegeheim. Jetzt im Januar kamen die Kinder in zwei Gruppen an zwei Montagen zur üblichen Gymnastik in die St. Konrad-Straße und turnten feste mit.

Für die Bewohner des Pflegeheims kommt zwei Mal pro Woche Frau Koch, eine sehr geschulte Übungsleiterin, ins Haus, die gezielt Gymnastik für die Senioren anbietet. Anfangs waren die Kinder noch scheu und machten die Bewegungsspiele ernst und brav mit. Aber spätestens beim Ballspielen, als die Kinder mit den Senioren den Ball direkt hin und her spielten, kam Leben und Lachen in den Saal. Es ist immer wieder reizend zu sehen, wie bereichernd die Begegnung zwischen den Kindern und den alten Menschen ist, und wie anders die Atmosphäre wird, wenn Kinder mit dabei sind. Es ist schön, dass diese Begegnungen nun wieder regelmäßig stattfinden werden. Alle Beteiligten freuen sich schon darauf.