Kinderbörse und Mädelsflohmarkt beim SC Michelwinnaden

Der SC Michelwinnaden veranstaltet am Samstag, 16. März, in der Burg in Michelwinnaden eine Kinderbörse und den beliebten Mädelsflohmarkt, d bereit als „So’n Mädelsding“ zum dritten Mal stattfindet. Mädchen, Frauen, Schwangere, Mamis und Papis können einer Pressemitteilung zufolge ausgelassen zwischen Strampler, Spielsachen, Babyzubehör bis hin zu Kleidung, Schuhe, Schmuck, Accessoires stöbern. Vormittags von 10 bis 12 Uhr findet die Kinderbörse statt.

Nach einer Umbaupause geht es dann von 16 bis 20 Uhr weiter mit dem Mädelsflohmarkt. Neben Kleidung, Schmuck, Accessoires werden auch Aperol und Fingerfood zum Verkauf angeboten. Auch die Männer sind herzlich eingeladen und können im Sportheim Bundesligafußball schauen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Veranstaltungen des SC Michelwinnaden