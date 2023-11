Kinder stark machen an der Realschule Bad Waldsee

Am 12. Oktober durften unsere Fünftklässler mit ihren Klassen- und Sportlehrern an einer sportlichen Aktion im Rahmen des Projekts „Kinder stark machen“ der Bundes Zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) teilnehmen. In der Turnhalle gab es viele verschiedene Stationen, bei denen die Kinder ihre Geschicklichkeit, ihren Mut und ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen konnten, Vertrauensübungen mit einem Partner machten und so erfuhren, dass sie fähig sind, Aufgaben gut zu bewältigen. So mussten sie beispielsweise ihren Partner, dem die Augen verbunden wurden, nur mithilfe ihrer Stimme durch einen Hindernisparcours lotsen. Die Schüler merkten, wie wichtig es ist, sich exakt auszudrücken und genau zu sagen, was man möchte. Dieser Erfolg, den die Schüler bei Aufgaben wie diesen spüren, soll ihnen Motivation geben, auch anderen Situationen, die ihnen im Leben begegnen, mit Zuversicht entgegen zu gehen und das Gefühl zu haben: „Ich kann das!“

Das Projekt möchte Kinder frühzeitig und umfassend auf die Zukunft vorbereiten, denn Kinder, die selbstbewusst sind, werden auch später leichter „Nein“ zu Suchtmitteln und Drogen sagen und sich dem Gruppendruck nicht so leicht beugen.

Die Eltern wurden über das Projekt bereits an einem Elternabend informiert und bekamen zusätzlich noch einige tolle Spielideen für die ganze Familie an die Hand. Wir hoffen, der Tag bleibt allen Beteiligten noch lange in guter Erinnerung!