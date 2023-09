Kiga BZ St. Konrad feiert Weltkindertag

Die Kindergartenkinder des Kindergartens BZ St. Konrad in Ravensburg freuten sich am 20. September über den Weltkindertag und feierten diesen besonderen Tag. Zwei Clowns begrüßten die Kinder am Morgen. Ein roter Teppich wurde am Eingang des Kindergartens ausgerollt, über den die Kinder feierlich schritten. Jedes Kind durfte in eine Schatzkiste greifen und sich ein kleines Geschenk herausnehmen. „Der Weltkindertag wurde heute bei uns im Kindergarten ausgiebig gefeiert. Die Kinder waren begeistert von den Clowns und hatten sehr viel Spaß“, so Ulrika Rückgauer, Leitung Kindergarten BZ St. Konrad. Foto: Kiga BZ. St. Konrad

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.