Kegler–Turnier der SG Aulendorf

Zum Abschluss der Vorbereitung auf die neue Saison ist das Turnier in Aulendorf ein gute Gelegenheit zu prüfen, wo man steht und ob alle auf dem Leistungsstand sind, den sie sich vorgenommen haben. Der SKC Berg trat dieses Jahr wieder mit drei Mannschaften an. Auch wenn es 2023 nicht für einen Platz auf dem Podium gereicht hat, sind sehr viele gute Ergebnisse gefallen.

Gleich am ersten Turniertag zeigte sich die Herren 1 mit einer sehr guten Mannschaftsleistung. Peter Dietenberger beendet sein Spiel mit guten 531 Holz. Auch Walter Kellermann war mit seinen 532 Holz sehr zufrieden. Walter Hecht zeigte mit 559 ein gutes Spiel und Marcus–Michael Hartwig überzeugte mit persönlicher Bestleistung. Am Ende konnte er das Turnier mit sehr guten 613 Holz abschließen. Diese Mannschaftsleistung sollte am Ende jedoch nur für den undankbaren vierten Platz reichen.

An dem Sonntag ging es dann mit leichter Verzögerung weiter. Hier traten die Herren II aus Berg an. Ralf Erens kam nach der langen Sommerpause noch nicht ganz auf seine Leistungen. Hans Peter Saile überzeugte mit treffsicheren 570 Holz. Auch Daniel Erens 550 und Manuel Erens 533 Holz konnten ein gutes Spiel abliefen. Am Ende belegten sie den Rang Sieben.

Die Damenmannschaft konnte sich in der Mannschaftswertung nur den Vierten Platz sichern. Linn Staudacher konnte mit 496 ein solides Spiel abliefern. Tatjana Staudacher gelang mit 508 ebenfalls ein guter Auftakt. Sigrid Staudacher kämpfe sich auf 518 Holz und Sarah Hartwig erzielte an diesem Tag mit 541 Holz Mannschaftsbestleistung.

An dieser Stelle gratulieren wir allen Turniergewinnern und bedanken uns bei der SG Aulendorf für das abermals gelungen Turnier.