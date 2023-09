Kantersieg für den SKC Berg

Nachdem Berg das Auftaktspiel verloren hatte, ging es am zweiten Spieltag direkt in das Derby mit Baienfurt. In der Vergangenheit ein Garant für spannende Spiele. Dieses Mal entwickelte sich schnell Berg als klarer Aspirant für den Tagessieg heraus. Peter Dietenberger überzeugte im Startpaar mit guten 536/1 und auch Stephan Hartwig konnte mit 552/1 sicher punkten. Mit gutem Vorsprung ging es in der zweiten Paarung direkt weiter. Daniel Erens erzielte mit 573/1 Tagebestleistung und ließ seinen Gegner hinter sich. Auch Walter Kellermann überzeugte mit 515/1 Holz und sicherte den Punkt. Mit nun 4:0 Punkten und über 100 Holz Vorsprung konnte Berg entspannt in die Schlusspaarung starten. Hier zeigte sich Wolfgang Thoma mit 554/1 abermals sehr treffsicher und auch Thomas Ibele kämpfte sich trotz Verletzung noch auf solide 496 Holz und sicherte dabei noch den Punkt. Mit diesem klaren Sieg setzten die Berger ein Ausrufezeichen in der Liga und zeigten, wozu sie in der Lage sind.

