Junioren des SV Reute mit einheitlichen Trikots

Der SV Reute hat dank etlicher Sponsoren seine Jugendmannschaften von den Bambini bis zu den C-Junioren mit einheitlichen Trikots ausgestattet und vor kurzem von allen Teams Mannschaftsfotos erstellt. Für Hosen und Stutzen sind die Nachwuchskicker künftig selbst verantwortlich, schicke Trikots dazu gibt es für alle jeweils in Blau und Rot.

Nachdem der SVR die komplette Jugend von den C-Junioren abwärts vor dem Sommer mit neuen Trikots ausgestattet hatte, dürfen Bilder von strahlenden Gesichtern im neuen Outfit zur Saison 2023/2024 natürlich nicht fehlen. An einem Freitagnachmittag wurden alle Kinder zum Fotoshooting, eingebettet in einen straffen Zeitplan, auf den Sportplatz am Reutener Durlesbach eingeladen. Die Stimmung war wunderbar und bestens gelaunt. Bei strahlendem Sonnenschein, Kaffee und Kuchen (für die Kinder gab es natürlich auch Limo und für die Eltern allerlei Getränke) war auch keine andere Stimmung zu erwarten. Zu jedem Unterstützer gab es ein extra Bild mit den fröhlichen Kindern. Zudem wurde die Gelegenheit eines Mannschaftsfotos pro Jugend genutzt.